Lewandowski marca 2 gols no fim e Polônia vence Ilhas Faroe (2-0) nas Eliminatórias da Euro

A Polônia sofreu mais do que o esperado mas conseguiu vencer a modesta seleção das Ilhas Faroe por 2 a 0, graças a uma dobradinha no fim de Robert Lewandowski, nesta quinta-feira (7) em Varsóvia, somando assim três pontos cruciais nas Eliminatórias da Eurocopa-2024.

O jogo estava empatado em 0 a 0 no final do segundo tempo, até que o craque do Barcelona converteu um pênalti aos 73 minutos que deu fôlego ao seu time. Lewandowski marcou então o gol que trouxe tranquilidade, aos 83 minutos, após uma assistência de Karol Swiderski.

A seleção polonesa já vinha em uma situação alarmante após perder dois dos três primeiros jogos do grupo E, na visita à República Tcheca (3-1) em março e à Moldávia (3-2) em junho. Só havia conseguido vencer a Albânia (1-0) na segunda rodada.