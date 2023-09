Jogadoras da liga feminina espanhola fazem greve por melhores salários

As jogadoras do campeonato espanhol de futebol, a Liga F, vão entrar em greve nas duas primeiras rodadas depois de não terem conseguido chegar a um acordo, principalmente sobre melhorias salariais, informaram nesta quinta-feira (7) os sindicatos que representam as jogadoras.

Cinco sindicatos, incluindo AFE e FUTPRO, convocaram na semana passada uma greve que terá início neste fim de semana, quando estava marcada a primeira rodada da Liga F.

Depois das reuniões realizadas nesta semana com os clubes da Liga F, os sindicatos consideram "que é necessário manter a greve durante as duas primeiras rodadas da liga regular".