Itália vai jogar fase de grupos da Copa Davis sem Sinner, Berrettini e Fognini

A Itália não poderá contar com Jannik Sinner, Matteo Berrettini e Fabio Fognini na fase de grupos da Copa Davis de 2023, que o país disputará de 12 a 17 de setembro em Bologna, anunciou nesta quinta-feira (7) seu capitão, Filippo Volandri.

Sinner, sexto colocado no ranking da ATP, foi derrotado na segunda-feira nas oitavas de final do Aberto dos Estados Unidos pelo alemão Alexander Zverev em cinco sets. O astro italiano anunciou em suas redes sociais que não tem "tempo suficiente para se recuperar após a temporada norte-americana".

Berrettini (36º do mundo) precisou abandonar na segunda rodada do Aberto dos Estados Unidos devido a uma lesão no tornozelo direito.