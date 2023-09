Grécia mobiliza helicópteros e barcos para resgatar moradores presos em enchentes

As chuvas se deslocaram na quarta-feira para as cidades ao redor de Karditsa e Trikala, na região central da Tessália.

Helicópteros, bombeiros equipados com barcos e militares estão tentando resgatar dezenas de moradores de várias cidades inundadas no centro da Grécia após chuvas torrenciais.

"É um dos momentos mais difíceis da minha vida; a água entrou na minha casa ontem à noite [quarta-feira], e as crianças tiveram que ir para a casa de um vizinho", disse Eleftheria Kotarela, uma mãe de três filhos, com lágrimas nos olhos.

Em muitos lugares, as cheias dos rios transformaram as ruas em verdadeiros córregos.

Mais de sessenta pessoas estão bloqueadas em várias cidades vizinhas de Karditsa, disse Vasilis Kikilias, ministro da Proteção Civil e Crise Climática.

No total, 480 bombeiros, com 195 veículos e apoio do exército, estão participando dos esforços de resgate.

Essas chuvas torrenciais vêm depois de incêndios devastadores em várias partes da Grécia neste verão, que deixaram pelo menos 26 mortos.