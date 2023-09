Fundo soberano da Noruega fecha único escritório que mantinha na China

O fundo soberano da Noruega, que gere cerca de US$ 1,16 bilhões em ativos, está fechando o seu único escritório na China. O Norges Bank Investment Management mantinha o local em Xangai desde 2007. Antes do fechamento, trabalhavam lá oito pessoas.

No final do ano passado, eram cerca de US$ 42 bilhões alocados no país asiático, incluindo participações nas gigantes tech Tencent Holdings e Alibaba Group Holding.

Os ativos chineses representaram cerca de 3,6% dos investimentos do Norges Bank Investment Management em todo o mundo.

Embora a Noruega tenha uma população de menos de seis milhões de habitantes, as gigantescas receitas petrolíferas do país permitiram-lhe criar um dos maiores fundos de riqueza soberana do mundo.

O fundo parou de investir em ativos russos no ano passado, após a invasão da Ucrânia. Fonte: Dow Jones Newswires