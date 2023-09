Fotojornalismo, o testemunho da coragem dos migrantes

"A migração é a última opção (...), mas exige muita coragem porque todos sabem que estão colocando suas vidas em risco", assegura o fotojornalista Federico Ríos Escobar durante a 35ª edição do festival "Visa pour l'image" (Visto pela imagem, em tradução livre), em Perpignan (sul da França).

Os migrantes, frequentemente reduzidos a estatísticas, enfrentam múltiplos perigos em busca de uma vida melhor, atravessando mares, desertos e selvas - uma coragem documentada por fotojornalistas do Oriente Médio à Europa, passando pela América Latina.

"Em 2023, pelo menos 97 nacionalidades diferentes cruzaram a selva de Darién: da América do Sul, da África, do Oriente Médio e da Ásia", diz à AFP Ríos Escobar, que receberá o prêmio Visto de Ouro Humanitário, do Comitê Internacional da Cruz Vermelha (CICV).

O jornal The New York Times publicou suas fotos de exilados exaustos de caminhar na lama, que acaba cobrindo-os por completo, ou enfrentando enxurradas que só conseguem cruzar entrelaçando braços e mãos.

Após várias reportagens a partir de 2016 sobre os venezuelanos que fugiam da situação em seu país, o fotojornalista viu um número crescente de migrantes atravessarem o Tampão de Darién para tentar chegar aos Estados Unidos através da América Central.

Diante do reforço dos controles, cruzar este inferno verde é, para alguns, a última saída: dez dias ao custo de 300 a 400 dólares (entre 1,5 e 2 mil reais) por pessoa, "o que é muito dinheiro para eles", explica. Alguns vão ao limite, como mostra uma de suas fotografias.