Festival de Veneza expõe feridas e debates da sociedade contemporânea

A mostra recebe 23 filmes em competição pelo Leão de Ouro deste ano.

O júri do festival, no entanto, presidido por Damien Chazelle (diretor de "La La Land: Cantando as Estações" e "Babilônia"), pôde assistir a uma variada mostra de cinema de autor, comprometido politicamente, de sátira ou histórico, que fez as polêmicas ficarem em segundo plano.

O festival, que se reivindica como o mais antigo da Europa, também contou com um grande público: nos primeiros cinco dias, as vendas de ingressos cresceram 9% em relação a 2022, segundo números oficiais.

Nesta quinta-feira, apresentam-se em competição "Holly", um drama sobre uma jovem com supostos poderes psíquicos, dirigido pela diretora belga Fien Troch, e "Lubo", o caso real da marginalização de um artista nômade suíço em 1939, dirigido por Giorgio Diritti.

Ainda estão por estrear "Hors saison", do francês Stéphane Brizé, e "Memory", o novo filme do diretor mexicano Michel Franco, já premiado em Veneza, sobre um idoso com demência (Peter Sarsgaard).

O festival começou com força com "Pobres criaturas", do grego Yorgos Lanthimos, uma luxuosa e extravagante recriação do mito de Frankenstein estrelada por Emma Thompson, cuja atuação pode abrir caminho para outro Oscar, segundo a crítica.