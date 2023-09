Ex-aliado de Zelensky, bilionário ucraniano é acusado de corrupção

O bilionário ucraniano Igor Kolomoisky, responsável pela ascensão política do presidente Volodimir Zelensky, foi acusado de suposto desvio de mais de 9,2 bilhões de grívias (cerca de 250 milhões de dólares ou 1,3 bilhão de reais), informou a procuradoria ucraniana nesta quinta-feira (7).

Os investigadores notificaram-no na quarta-feira de que ele era "suspeito de ter desviado os fundos" de um banco "no valor de mais de 9,2 bilhões de grívias", conforme declarado em um comunicado.

A acusação foi encaminhada ao tribunal, de acordo com o promotor, sem mencionar o nome de Kolomoisky, mas referindo-se ao "antigo responsável pela região de Dnipro" (centro-leste) e beneficiário final do banco Privatbank no momento dos acontecimentos em 2015.