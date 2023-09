'Dinizismo' faz sua estreia nas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026

O 'Dinizismo', futebol característico do técnico Fernando Diniz, que tem seduzido a América do Sul, inicia sua jornada na seleção brasileira nesta sexta-feira (7), quando o Brasil recebe a fraca Bolívia em sua estreia nas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026. O maior desafio de Diniz no estádio Olímpico do Mangueirão, em Belém, às 21h45 horário de Brasília) é que com pouco tempo de treinos seus jogadores consigam executar um estilo contrário ao jogo posicional que seus clubes costumam utilizar na Europa. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine O 'Dinizismo' não possui posições rígidas e prioriza a busca pela bola em detrimento da cobertura espacial propiciando para muitos um futebol bonito.

O estilo teve altos e baixos no Fluminense, time também comandado por Diniz e que é atualmente o quinto colocado no Campeonato Brasileiro, semifinalista da Libertadores e em abril deste ano conquistou o bicampeonato carioca. Fernando Diniz será o técnico da seleção até que o contrato do italiano Carlo Ancelotti com o Real Madrid se encerre e assuma o Brasil, em meados de 2024, segundo o presidente da Confederação Brasileira de Futebol. "Para mim é muito diferente do que eu fui habituado nos últimos anos. É um desafio. Ele tem consciência de que é impossível já de início ele colocar aquilo que ele tem de jogo. Então, para ele, é também importante que a gente jogue um pouco com aquilo que nos deu sempre segurança, nossa base", explicou o lateral Danilo. O talento de Neymar será muito valioso para essa aposta num futebol atraente, que Tite sofreu para implantar até sua saída após o fracasso na Copa do Catar-2022. Mas o nível e o estado físico do camisa 10 são outras incógnitas para o primeiro jogo do Brasil nas Eliminatórias.

'Ney' ainda não estreou no seu novo time, o Al-Hilal, para o qual se transferiu em meados de agosto. O técnico da equipe saudita, o português Jorge Jesus, afirmou que ele chegou com uma "pequena lesão" e até questionou se ele poderia jogar agora pela seleção brasileira. A dolorosa eliminação nas quartas de final da última Copa do Mundo, contra a Croácia nos pênaltis, fez o ex-jogador do Paris Saint-Germain questionar sua continuidade com a 'amarelinha'. Mas o atacante de 31 anos reconsiderou, treinou ao lado dos companheiros da seleção e deve ser titular contra a Bolívia.

"Esperamos que ele esteja alegre, em seu melhor nível, porque quando ele está assim é difícil de segurar", disse Danilo.