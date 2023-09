Delegação chinesa visitará Coreia do Norte para aniversário de sua fundação

Uma delegação chinesa de alto nível visitará a Coreia do Norte esta semana para participar das celebrações que marcam o 75º aniversário da fundação do país, anunciaram ambas as partes nesta quinta-feira (7).

Uma delegação chinesa liderada pelo vice-primeiro-ministro Liu Guozhong "visitará a RPDC para participar das celebrações do 75º aniversário", informou a agência de notícias oficial de Pyongyang, KCNA, usando a sigla do nome oficial da Coreia do Norte.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A visita ocorre "a convite" do partido e do governo norte-coreanos, acrescentou.