Comunicado do Business Wire :Morinaga Milk Industry Co., Ltd.

A Morinaga Milk Industry Co., Ltd. (TOKYO:2264), uma empresa japonesa líder em produtos lácteos, tem o prazer de anunciar que sua cepa probiótica patenteadaBifidobacterium longum subsp. longum BB536 (referido aqui como Bifidobacteriumlongum obteve aprovação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). Essa aprovação, concedida em 27 de julho de 2023, permite a utilização do Bifidobacterium longumBB536 em suplementos alimentares e produtos alimentícios convencionais vendidos no Brasil. A cepa também foi registrada na lista de produtos aprovados pela ANVISA.

Bifidobacterium longum subsp. longum BB536, a clinically effective and well-established multifunctional probiotic strain, has a history of over 50 years of human use, supported by more than 240 scientific studies as of March 2023. Bifidobacterium longum BB536 strain has been recognized globally as a leading functional probiotic ingredient, holding Generally Recognized as Safe (GRAS) status in the U.S. for use in conventional foods and infant formula. It has also been approved as a "New Food Ingredient" in China for use in infant and toddler foods under the age of three. (Graphic: Business Wire)