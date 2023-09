Comunicado do Business Wire :Hillstone Networks

A Hillstone Networks, fornecedora líder de soluções de segurança cibernética, foi nomeada líder em inovação e crescimento no relatório 2023 Frost Radar? Next Generation Firewalls. O Relatório Frost Radar? 2023, produzido pela Frost & Sullivan, oferece uma análise de mercado esclarecedora que avalia os participantes do setor por meio das lentes de estratégia de crescimento, inovação, experiência do cliente e participação de mercado. Este relatório serve como um recurso valioso com o objetivo de auxiliar as empresas na tomada de decisões informadas para suas necessidades de solução de firewalls de próxima geração (NGFW). Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine "Estamos em ótima companhia com nossa inclusão como líder no relatório Frost Radar? 2023", afirma Tim Liu, diretor de tecnologia e cofundador da Hillstone Networks. "À medida que o cenário tecnológico mais amplo evolui, o mesmo acontece com os desafios de proteger nossa infraestrutura digital. O fato de sermos reconhecidos no relatório NGFW Frost Radar reafirma nossa dedicação à engenharia de soluções avançadas. Temos orgulho de estar na vanguarda do desenvolvimento de firewalls de última geração, onde nossa proeza técnica se cruza com nosso compromisso de fortalecer as defesas cibernéticas. Esse reconhecimento apenas aprofunda nossa determinação de ultrapassar os limites, inovar incansavelmente e elevar os padrões de segurança de rede."

De acordo com a Frost & Sullivan, o conceito de perímetro de segurança mudou completamente devido à computação em nuvem, trabalho remoto, dispositivos de ponta e outras iniciativas de transformação digital. Atualmente, os NGFWs carecem de visibilidade, escalabilidade e capacidade para definir políticas consistentes nesses novos ambientes de trabalho híbridos. Isso significa que os NGFWs também estão mudando suas capacidades. Frost afirma que há consolidação e expansão em soluções de segurança adjacentes que incluem "rede de área ampla definida por software (SD-WAN), corretor de segurança de acesso à nuvem (CASB), gateway web seguro (SWG), acesso de rede de confiança zero (ZTNA), e NGFW em um pacote SASE." A premiada família de produtos NGFW da Hillstone Networksoferece uma arquitetura de segurança pronta para o futuro para se adaptar à expansão da infraestrutura e impulsionar o crescimento dos negócios. Ela fornece a base para uma arquitetura de confiança zero para suportar novas tecnologias e se defender contra ataques cibernéticos avançados. Os firewalls de próxima geração da série A e da série X da Hillstone oferecem alto desempenho, alta confiabilidade e proteção de rede dimensionável para empresas e provedores de serviços, com recursos abrangentes e inteligentes de detecção e prevenção de ameaças para proteger os ativos digitais da empresas. A plataforma NGFW da Hillstone também é a base para as soluções Hillstone SD-WAN e ZTNA, fornecendo cobertura, controle e consolidação. "Com a ajuda de um sofisticado mecanismo de IA, a Hillstone capacita organizações a analisar e detectar tráfego criptografado sem descriptografia, melhorando a eficiência geral e a precisão na detecção de ameaças", afirma Martin Naydenov, analista-sênior do setor - Cibersegurança da Frost & Sullivan. "A Hillstone demonstra uma visão sólida e uma estratégia de expansão, abraçando as megatendências globais como a computação em nuvem. Como resultado, continua lançando novas soluções, como Cloud Workload Protection, em parceria com importantes provedores de nuvem como AWS e Azure para melhorar a segurança em ambientes de TI híbridos." Saiba mais sobre os firewalls de última geração da Hillstone aqui. Sobre a Hillstone Networks

A Hillstone Networks é líder em segurança cibernética, oferecendo proteção profunda e ampla para empresas de todos os tamanhos, da borda à nuvem e em qualquer carga de trabalho. A abordagem de Segurança Cibernética Integrativa da Hillstone Networks traz cobertura, controle e consolidação para mais de 26.000 empresas em todo o mundo. https://www.hillstonenet.br.com/. O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

