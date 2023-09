Comércio externo chinês se contraiu novamente em agosto, mas a um ritmo menor

As exportações e importações da China contraíram novamente em agosto, mas a um ritmo menor do que no mês anterior e melhor do que o esperado pelos analistas, de acordo com os dados oficiais divulgados nesta quinta-feira (7).

As exportações da segunda maior economia do mundo caíram 8,8% em relação ao ano anterior, com uma queda de 14,5% em julho, informou a autoridade alfandegária.

As importações também diminuíram 7,3%, em comparação aos 12,4% do mês anterior, devido à relutância dos consumidores em comprar, mesmo com os preços caindo em julho pela primeira vez em mais de dois anos.