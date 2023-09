Começa o Festival de Toronto, que pode ser o canto do cisne de Miyazaki

O maior festival de cinema da América do Norte começa nesta quinta-feira (7), em Toronto, com a estreia internacional do que provavelmente será o último filme do mestre japonês da animação e vencedor do Oscar Hayao Miyazaki, enquanto as greves de Hollywood continuam.

Os organizadores do evento, que serve como plataforma de lançamento para muitos filmes ganhadores do Oscar de Hollywood, ajustavam uma série de estreias, cerimônias de gala no tapete vermelho e lançamentos de televisão com trabalhos de dezenas de países quando os atores e roteiristas da indústria decidiram entrar em greve.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

No entanto, para o diretor-executivo do festival, Cameron Bailey, a amplitude global da programação e a capacidade dos cineastas e atores de promover o cinema independente mesmo em meio à greve mostram a "força do cinema no momento".