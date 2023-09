Com um a menos, Peru arranca empate (0-0) em visita ao Paraguai na abertura das Eliminatórias

Com 10 jogadores desde os 44 minutos devido à expulsão de Luis Advíncula, o Peru empatou em 0 a 0 com o Paraguai na abertura, nesta quinta-feira, das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026 dos Estados Unidos, México e Canadá.

Os peruanos resistiram em Ciudad del Este, se salvando das investidas dos paraguaios e poderiam até ter vencido no fim, quando Paolo Guerrero acertou o travessão com o goleiro Carlos Coronel já quase batido.

O jogo teve, aliás, várias bolas na trave. Só no primeiro tempo foram três do Paraguai: uma do zagueiro Gustavo Gómez, outra do meia Diego Gómez e mais uma de Miguel Almirón.