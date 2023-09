Boric e antecessores assinam compromisso pela democracia aos 50 anos do golpe no Chile

O governo de Gabriel Boric e quatro ex-presidentes chilenos comprometeram-se, nesta quinta-feira (7), a "defender a democracia das ameaças autoritárias", dias antes do 50º aniversário do golpe de Estado no Chile, um aniversário que aumenta cada vez mais a tensão política no país.

Os ex-presidentes de centro-esquerda Eduardo Frei (1994-2000), Ricardo Lagos (2000-2006) e Michelle Bachelet (2006-2010/2014-2018), juntamente com ex-mandatário de direita Sebastián Piñera (2010-2014/2018-2022), assinaram, ao lado de Boric, o chamado "Compromisso pela democracia", de acordo com o documento divulgado pelo palácio presidencial de La Moneda.

Os líderes, que governaram após o fim da ditadura, em 1990, assinaram a declaração em prol da democracia às vésperas da cerimônia comemorativa oficial, que será chefiada por Boric em 11 de setembro.