Ator de 'That '70 Show' é condenado por estupro

O ator americano e membro da Igreja da Cientologia, Danny Masterson, foi condenado, nesta quinta-feira (7), na Califórnia, a uma pena que varia de 30 anos à prisão perpétua por estuprar duas mulheres em sua casa em Hollywood Hills há duas décadas.

O astro das séries de televisão "That '70s Show" e "The Ranch" foi considerado culpado em 31 de maio por dois casos de estupro ocorridos entre 2001 e 2003, mas o júri do tribunal de Los Angeles não chegou a um acordo sobre um terceiro caso semelhante.

Masterson, de 47 anos, estava sob custódia desde então.