Achamos que economia voltará ao normal no futuro, após distorções da pandemia, diz Fed de NY

O presidente do Federal Reserve (Fed) de Nova York, John Williams, afirmou que a população dos Estados Unidos deve deixar de sofrer com as distorções econômicas provocadas pela pandemia. O executivo participou de um evento promovido pela Bloomberg, onde foi indagado sobre qual seria o futuro normal para a nova economia pós-covid.

Williams respondeu que a pandemia não vai trazer grandes mudanças estruturais para os Estados Unidos do ponto de vista macroeconômico. Ele destacou ainda que algumas mudanças pontuais de comportamento podem influenciar nos números acompanhados pelo Fed, mas nada com impacto significativo.

Por outro lado, o banqueiro central demonstrou preocupações sobre o futuro em relação ao surgimento das novas tecnologias. "A grande questão que reflito é como a inteligência artificial e as novas tecnologias vão mudar a economia americana", disse.