Vilda diz que foi demitido 'injustamente' do cargo de técnico da seleção espanhola feminina

O ex-técnico da seleção de futebol feminino da Espanha Jorge Vilda, demitido na terça-feira após oito anos no comando de 'La Roja', afirmou que foi mandado embora de maneira injusta, pouco depois de ter conquistado a Copa do Mundo em agosto.

A posição do treinador, de 42 anos, já havia ficado bastante fragilizada depois de as 23 campeãs mundiais terem assinado um comunicado, juntamente com várias dezenas de jogadoras, em que se recusavam a voltar à seleção nacional se não houvesse mudanças no comando.

Algumas delas acabaram aceitando ser convocadas para a Copa do Mundo.

"Depois de 17 anos no futebol feminino, depois de tudo que conquistei, depois de dar tudo de mim (...) estou com a consciência tranquila porque sei que dei 100% todos os dias", acrescentou Vilda, que a Federação descreveu no seu comunicado de demissão como "uma peça-chave no notável crescimento do futebol feminino em Espanha".