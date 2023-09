Trump volta a ser declarado responsável por difamar autora que o acusa de estupro

No entanto, Carroll também havia processado Trump por declarações anteriores, relacionadas às suas primeiras acusações de estupro, que estavam em um livro.

Na época, o então presidente dos Estados Unidos afirmou, em junho de 2019, que a autora havia inventado essas acusações para "vender um novo livro". Este caso foi adiado devido a disputas legais, mas continuou avançando e um segundo julgamento por júri foi marcado para 15 de janeiro de 2024.

O juiz Lewis Kaplan, do Tribunal do Distrito Sul de Nova York, já decidiu nesta quarta-feira, com base na sentença de maio, que os comentários de Trump em 2019 também eram "difamatórios", "falsos" e "maliciosos".

Isso significa que a jurisdição do júri se limitará a decidir o valor da indenização que Trump terá que pagar a Carroll.

"Continuamos muito confiantes de que o veredicto de 'Carroll II' (dado em maio) será revertido em apelação, tornando a decisão (dada nesta quarta-feira) discutível", disse uma das advogadas de Trump, Alina Habba.

Em seu caminho rumo a um possível retorno à Casa Branca, Trump, de 77 anos, enfrenta vários revezes legais.

Em particular, ele foi acusado pelas autoridades federais de "conspiração contra o Estado" por tentar permanecer no poder apesar de sua derrota nas eleições presidenciais de 2020. Além disso, enfrenta processos judiciais na Geórgia por tentar anular o resultado da votação neste estado-chave.