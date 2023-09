Toffoli anula provas de acordo de leniência da Odebrecht na Lava-Jato

O ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal (STF), anulou, nesta quarta-feira (6), as provas provenientes de confissões de executivos da Odebrecht no âmbito da Operação Lava-Jato e afirmou que a prisão do presidente Lula foi um dos maiores "erros judiciários da história". Em sua decisão, à qual a AFP teve acesso, o ministro Toffoli considerou que as provas no acordo de leniência - a delação premiada para empresas - da Odebrecht, homologado em 2017, são "imprestáveis" em "qualquer jurisdição". Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine O acordo previa igualmente o pagamento de uma multa de R$ 11,6 bilhões aos Estados Unidos, Suíça e Brasil.

A Odebrecht foi acusada pelo Ministério Público Federal (MPF) de participar, juntamente com outras empresas, políticos e intermediários, de uma rede de pagamentos de propinas e de contratos fraudulentos com a Petrobras. Esta rede, revelada em 2014 pelas investigações da operação Lava-Jato, tornou-se um dos maiores escândalos de corrupção do país. As acusações contra a empresa transcenderam o Brasil, com processos judiciais em curso em outros países latino-americanos e africanos, e dezenas de políticos proeminentes implicados em acusações de corrupção, incluindo vários ex-presidentes. Em sua decisão, o ministro Toffoli denunciou as graves consequências de provas obtidas "à margem da lei" para centenas de pessoas investigadas ou processadas no Brasil e no exterior. O ministro faz parte do STF desde 2009, quando foi nomeado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, em seu segundo mandato. Lula passou 18 meses preso, entre 2018 e 2019, após ser condenado por corrupção e lavagem de dinheiro no âmbito da Lava-Jato, sob a acusação de ter recebido propinas de outra empreiteira, a OAS.

No entanto, as suas condenações foram anuladas pelo ministro do STF Edson Fachin em março de 2021. Três meses depois, o ex-juiz de primeira instância e hoje senador Sergio Moro, que condenou Lula à prisão, foi considerado suspeito para julgar o ex-presidente pelo plenário do STF. "Pela gravidade das situações estarrecedoras postas nestes autos, somadas a outras tantas decisões exaradas pelo STF e também tornadas públicas e notórias, já seria possível, simplesmente, concluir que a prisão do reclamante, Luiz Inácio Lula da Silva, até poder-se-ia chamar de um dos maiores erros judiciários da história do país", afirmou Dias Toffoli. O ministro da Justiça, Flávio Dino, declarou em uma mensagem na rede social X (antigo Twitter) que a decisão do juiz "reafirma a inocência do presidente Lula".