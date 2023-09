Tempestades na Grécia, Turquia e Bulgária deixam 11 mortos

As tempestades que provocaram inundações torrenciais na Grécia, na Turquia e na Bulgária deixaram pelo menos 11 mortos, disseram as autoridades nesta quarta-feira (6).

O aumento no volume das águas no noroeste da Turquia, incluindo Istambul, transformaram as ruas em rios caudalosos. As inundações também atingiram a Grécia, que se recupera de enormes incêndios florestais.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

À medida que o mundo fica mais quente, a atmosfera contém mais vapor d'água, o que aumenta o risco de fortes precipitações em algumas partes do mundo, particularmente na Ásia, na Europa Ocidental e na América Latina.