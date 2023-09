Suprema Corte do México garante aborto legal em todo país

A mais alta corte do México garantiu o direito ao aborto legal em todo país. A decisão encerra as batalhas que vinham sendo travadas Estado por Estado nos últimos anos desde que o mesmo Tribunal descriminalizou o procedimento.

Nas redes sociais, a Suprema Corte anunciou que reconhece o direito constitucional ao aborto legal, seguro e gratuito nos estágios iniciais da gravidez e que está "na vanguarda da garantia de direitos reprodutivos em todo o mundo".

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A capital Cidade do México foi a primeira jurisdição a permitir o aborto há 15 anos. A tendência avançou mais recentemente quando a Suprema Corte descriminalizou o procedimento ao julgar uma lei do Estado de Coahuila - na fronteira com o Texas - que considerava o aborto uma prática criminosa. Na decisão, de 2020, o tribunal entendeu por unanimidade que punir o procedimento era inconstitucional. Desde então, a liberação tem avançado como aconteceu em Aguascalientes, no centro do México, na semana passada.