Soldados ucranianos amputados encontram conforto no futebol

Junto com outras pessoas com deficiência, militares e civis atingidos na guerra na Ucrânia, o grupo se reúne uma ou duas vezes por semana para jogar futebol, um esporte que a maioria praticava desde antes dos ferimentos.

Em dezembro do ano passado, um soldado russo "atirou em mim com um lançador de granadas a cerca de sete metros", em Bakhmut (leste), disse ele à AFP, com as mãos nas muletas fixadas em seus antebraços.

"Ele estava com medo. Se ele segurasse a arma com firmeza, teria me acertado no meio do peito e agora eu não estaria jogando aqui", contou, acrescentando que muitos de seus colegas "começaram a fazer coisas ruins, como usar drogas. Não é fácil suportar isso, acredite", explica.

"Lembro da primeira vez: quando o efeito da morfina passou, levantei a manta térmica e me faltava uma perna (...) senti que a minha vida tinha acabado. Mas aqui estou!", diz o ex-policial com um sorriso.

Em uma partida de cinco contra cinco, o sargento Yevguen Nazarenko está constantemente em movimento, enquanto defende o gol com apenas um braço.

Em maio de 2022, este controlador de drones de reconhecimento guiava os disparos de um morteiro quando um projétil danificado explodiu no tubo, a 10 metros dele, o que lhe levou a perder o braço.

Jogador de futebol amador desde muito jovem, ele voltou recentemente a campo.