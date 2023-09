Sobe para 31 número de mortos por ciclone 'fora do comum' no Rio Grande do Sul

Ao menos 31 pessoas morreram no Rio Grande do Sul, na passagem de um ciclone devastador, segundo um novo balanço divulgado nesta quarta-feira (6) pelas autoridades, que se preparam para novas chuvas torrenciais. Chuvas intensas e ventos fortes causaram destruição e deixaram localidades submersas, enquanto dezenas de socorristas tentavam chegar a áreas ilhadas, onde ainda havia milhares de pessoas isoladas. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Este é o mais recente de uma série de desastres climáticos que se sucederam nos últimos meses no Brasil, e o mais mortal do Rio Grande do Sul.

"Infelizmente, acabo de receber a confirmação de mais quatro óbitos", elevando o total de vítimas fatais a 31, disse o governador Eduardo Leite, que descreveu "um evento absolutamente fora do comum". Anteriormente, o governo havia reportado seis mortes em relação ao balanço de 21 mortos de terça-feira. As chuvas intensas e os ventos fortes afetaram no total 70 municípios e mais de 52.000 pessoas. As autoridades também informaram que mais de 5.300 pessoas tiveram que deixar suas casas. As autoridades afirmam ter conseguido resgatar milhares de pessoas, mas continuavam os esforços em uma corrida contra o tempo, com aeronaves e barcos, para chegar às regiões mais afastadas. Ainda segundo o governador, ainda há muitas famílias sobre os telhados das casas. Leite se disse especialmente preocupado porque a previsão do tempo para o fim do dia e amanhã é de volta das chuvas, com risco de novas inundações. "O solo já está encharcado e os rios estão cheios", disse.

Leite sobrevoou com uma comitiva do governo federal as áreas castigadas desde a madrugada de segunda-feira.

"Encontramos um cenário triste e desolador", relatou na rede social X (antigo Twitter) Paulo Pimenta, ministro-chefe da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, que acompanhou os sobrevoos. A cidade de Muçum, onde foram localizados 15 mortos, ficou parcialmente submersa. Segundo a imprensa local, a situação de emergência em Muçum e na cidade vizinha de Roca Sales obrigou as autoridades a recorrer a um caminhão frigorífico para transportar os corpos das vítimas.