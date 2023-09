Reino Unido vai declarar o grupo russo Wagner como organização 'terrorista'

O comentário foi feito poucas horas após a imprensa britânica informar que a secretária do Interior, Suella Braverman, classificará o grupo Wagner como "ilegal" sob as leis antiterroristas, no mesmo nível dos grupos Estado Islâmico e Al-Qaeda.

"Levando em consideração as atividades em que estão envolvidos, é importante que, no que diz respeito ao Reino Unido, seja ilegal fazer parte delas", declarou o ministro ao canal Sky News.

As novas medidas contra o grupo Wagner serão apresentadas nesta quarta-feira no Parlamento. Após a aprovação do projeto, ser membro da organização ou apoiá-la será ilegal. Os bens da organização podem ser considerados ativos decorrentes de ações terroristas e confiscados.

"O Wagner é uma organização violenta e destrutiva que serviu como ferramenta militar da Rússia de Vladimir Putin no exterior", declarou Braverman, de acordo com a imprensa. "Enquanto o regime de Putin decide o que fazer com o monstro que criou, as contínuas atividades desestabilizadoras do Wagner apenas servem aos objetivos políticos do Kremlin".

Sob a Lei Antiterrorismo, a secretária do Interior tem o poder de proibir uma organização se considerar que ela está envolvida em terrorismo.

"Eles são terroristas, simples assim, e esta ordem de proibição torna isso claro na lei do Reino Unido", acrescentou a BBC, citando a ministra.

As operações do grupo na Ucrânia, no Oriente Médio e na África "são uma ameaça à segurança mundial", afirmou.

Em julho, o Reino Unido anunciou sanções contra 13 indivíduos e empresas que afirmou terem ligações com o grupo russo na África, acusando-o de crimes como assassinatos e tortura.