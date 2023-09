Pentágono pretende colocar frota com inteligência artificial para conter ameaça da China

O Pentágono pretende colocar em campo uma vasta rede de tecnologia municiada por inteligência artificial, drones e sistemas autônomos nos próximos dois anos para combater as ameaças da China e de outros países. A vice-secretária do Departamento de Defesa dos Estados Unidos, Kathleen Hicks, detalhou, em um discurso nesta quarta-feira, os planos da área de gastar centenas de milhões de dólares para produzir sistemas de inteligência artificial para uso no espaço aéreo, terra e mar e que sejam "pequenos, inteligentes e baratos".

Os EUA procuram acompanhar o ritmo da rápida expansão militar da China, devido a preocupações de que a burocracia do Pentágono leve um período demasiadamente demorado para desenvolver e implementar sistemas de ponta. "Não estamos em guerra. Não pretendemos estar em guerra, mas temos que ser capazes de fazer com que este departamento avance com o mesmo tipo de urgência porque a RPC não está esperando", disse Hicks durante uma entrevista, referindo-se à República Popular da China.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Uma estratégia poderia ser aproveitar as capacidades demonstradas pela Task Force 59, a rede de drones e sensores da Marinha dos Estados Unidos concebida para monitorar as atividades militares do Irã no Oriente Médio.