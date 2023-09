Os nacionalistas e o desejo de mudar o nome da Índia

Mudar uma marca consolidada é um desafio. O Royal Mail, serviço postal britânico, quis ser chamado de Consignia, em 2001. Não durou um ano e voltou ao nome dado por Henrique VIII, em 1516. Recentemente, Elon Musk decretou que o Twitter agora é X - não se sabe até quando. Agora, a Índia vive um dilema parecido.

Esta semana, o governo do premiê Narendra Modi distribuiu convites para a cúpula do G-20 trocando a palavra "Índia" pelo nome do país em hindi: "Bharat". O "deslize" aumentou os rumores de que os nacionalistas indianos pretendem aposentar para sempre um dos maiores ícones da era colonial.

No convite, o presidente da Índia, Draupadi Murmu, aparece como "presidente de Bharat", uma antiga palavra com origem no sânscrito que muitos acreditam remontar aos primeiros textos hindus.