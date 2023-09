OMS alerta sobre 'tendências preocupantes' relacionadas à covid antes do inverno boreal

A Organização Mundial de Saúde (OMS) expressou sua preocupação, nesta quarta-feira (6), com as "tendências preocupantes" em relação à covid-19, à medida que se aproxima o inverno no hemisfério norte e pediu uma maior vacinação e vigilância contra o vírus.

Apesar de os dados serem limitados, porque muitos países deixaram de notificá-los, "seguimos observando tendências preocupantes em relação à covid-19, à medida que se aproxima a temporada de inverno no hemisfério norte", disse o líder da OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, em entrevista coletiva virtual.

"As mortes estão aumentando em algumas partes do Oriente Médio e Ásia. As admissões em unidades de cuidados intensivos crescem na Europa e as hospitalizações aumentam em várias regiões", detalhou.