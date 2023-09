Número de mortes por ciclone no Rio Grande do Sul chega a 27

As autoridades confirmaram nesta quarta-feira (6) seis novas mortes na passagem de um ciclone no sul do país, o que elevou a 27 o número de vítimas do fenômeno.

Esta é a maior tragédia natural do Rio Grande do Sul, disse o governador Eduardo Leite, que sobrevoou as áreas castigadas junto a uma comitiva do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva liderada por seu ministro de Comunicações.

O governo do estado informou à AFP o balanço de "27 mortes confirmadas".