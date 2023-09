Nova York proíbe aluguéis por curto prazo

Se você tentou reservar um apartamento para passar as férias em Nova York nas últimas semanas, talvez tenha se surpreendido com a pouca oferta em plataformas como Airbnb ou VRBO. Uma nova lei local proibiu a partir desta semana o aluguel de apartamentos para estadias de menos de um mês, deixando fora de jogo boa parte dos 36 mil apartamentos turísticos da cidade. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine A nova lei permite o aluguel de quartos apenas se o anfitrião morar no apartamento e estiver presente durante a estadia dos visitantes, que não podem ser mais de dois ao mesmo tempo e não podem trancar a porta do quarto. Para isso, o anfitrião terá que se cadastrar na Prefeitura e pagar US$ 145 (R$ 721) a cada dois anos.

As autorizações, no entanto, são concedidas a conta-gotas. Dos mais de 3.800 pedidos feitos até agora, menos de 300 foram aprovados. A multa para os infratores varia de US$ 1.000 (R$ 5.000)a US$ 7.500 (R$ 37.300) e não afeta os usuários do serviço. A prefeitura quer acabar com o que chama de "prática ilegal, que gera barulho, lixo e problemas de segurança", tanto para os visitantes quanto para os residentes. "Muitos edifícios residenciais não têm seguranças adequados para lidar com viajantes", alega o Escritório de Aplicação Especial da legislação, encarregado de fazer cumprir a norma, aprovada em janeiro de 2022, após anos de tentativas de regular esse mercado. "A cidade envia uma mensagem clara a milhões de potenciais visitantes que terão menos opções de hospedagem em Nova York: não são bem-vindos", afirma em comunicado enviado à AFP Theo Yedinsky, diretor de Política Global do Airbnb, uma das maiores plataformas que operam no mercado.

Em uma cidade com aluguéis de cerca de US$ 5 mil mensais (aproximadamente R$ 25 mil), um dos objetivos da nova norma é que muitos desses apartamentos turísticos sejam colocados no mercado e aliviem a escassez crônica de habitação na cidade. Mas muitos acreditam que a medida irá criar uma crise maior. A organização Rhoar, que reúne pequenos proprietários de, no máximo, dois imóveis, afirma que eliminar os aluguéis por curto prazo "irá ameaçar a capacidade dos proprietários de pagar suas hipotecas, podendo criar uma crise adicional na habitação". Esse é o caso de Tricia T., 63, que preferiu não dar seu sobrenome. Ela alugava a parte de baixo de sua casa, de dois andares, no Brooklyn. Recém-aposentada, se ela deixar de receber os US$ 3 mil mensais (R$ 15 mi), em média, dos aluguéis, talvez tenha que voltar a trabalhar, disse à AFP.

"Quase todos os membros da organização compraram suas casas achando que teriam o direito de fazer o que quisessem" com elas. "Todos aguardam para ver o que irá acontecer a partir de agora, porque ninguém acredita que isso seja uma mudança permanente", destacou Tricia, enquanto sua organização tenta uma exceção para pequenos proprietários de apartamentos turísticos.