Naomi Osaka quer voltar ao tênis no Aberto da Austrália de 2024

Em entrevista à ESPN no complexo de Flushing Meadows, onde está sendo disputado o US Open, Osaka respondeu "sim" ao ser questionada se planeja participar do torneio em Melbourne em janeiro próximo.

Osaka deu à luz sua filha Shai em julho passado e não compete desde setembro de 2022, quando disputou seu último torneio no Pan Pacific Open, em Tóquio.

A japonesa, que participou de um fórum sobre saúde mental com o astro da natação Michael Phelps em Flushing Meadows, disse que sua agenda para o próximo ano inclui "muito mais torneios do que eu costumava jogar".

"Não sei como vou me sair no início do ano", explicou. "Não sei qual será o nível de jogo e tenho que ir aos poucos, e pelo menos vou me preparar para um final de ano muito bom".

A ex-número 1 do mundo, criada nos Estados Unidos, tem em seu currículo dois troféus do Aberto da Austrália (2019 e 2021) e outros dois do US Open (2018 e 2020).

bur-gbv/cl/aam