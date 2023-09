Milhões de peregrinos xiitas vão à cidade iraquiana de Kerbala para Arbain

Milhões de peregrinos muçulmanos xiitas seguem nesta quarta-feira (6) para a esplanada que une os emblemáticos mausoléus da cidade sagrada de Kerbala, no centro do Iraque, para comemorar o Arbain, uma das maiores congregações religiosas do mundo.

Realizadas sempre sob rigorosas medidas de segurança, estas celebrações reuniram cerca de 21 milhões de peregrinos em 2022, conforme dados oficiais. O Irã bateu o recorde de participação com três milhões de visitantes, entre cinco milhões de fiéis procedentes do exterior.

O Arbain, uma comemoração fundamental para os xiitas, a maioria no Iraque e no Irã, significa "quarenta" em árabe e marca os 40 dias de luto pelo martírio do imã Hussein, neto do profeta Maomé e figura fundadora do xiismo.