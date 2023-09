Lula e o Exército, laços a serem restabelecidos

Desde que tirou a extrema direita do poder, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva garante que o Brasil "voltou à normalidade", porém ainda precisa restabelecer os laços com o Exército, muito presente no governo do antecessor Jair Bolsonaro.

As tensões, aparentemente, entrarão em pausa nesta quinta-feira, durante o desfile das Forças Armadas pelo Dia da Independência em Brasília.

Sob o mandato de Bolsonaro, os militares tiveram grande protagonismo, inclusive com altos cargos.