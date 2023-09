Jornalista condenado a 20 anos de prisão em Mianmar

As autoridades militares de Mianmar condenaram a 20 anos de prisão um jornalista preso em maio quando cobria as consequências do ciclone Mocha, anunciou a agência de notícias para a qual trabalhava, Myanmar Now, nesta quarta-feira (6).

Segundo a ONU, a junta militar prendeu pelo menos 170 jornalistas desde o golpe de 1º de fevereiro de 2021 contra Aung San Suu Kyi, como parte da sua política de repressão de qualquer voz dissidente.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O repórter fotográfico Sai Zaw Thaike, de 40 anos, recebeu quatro acusações, incluindo violação de leis relacionadas com telecomunicações e desastres naturais.