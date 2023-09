Jenni Hermoso processa Rubiales por beijo forçado na final da Copa do Mundo

A jogadora espanhola Jenni Hermoso abriu um processo contra o suspenso presidente da Federação Espanhola de Futebol (RFEF), Luis Rubiales, pelo beijo forçado que recebeu do dirigente na final da Copa do Mundo de 2023, informaram fontes do Ministério Público do país nesta quarta-feira (6).

A queixa foi apresentada na terça-feira e era fundamental para que o processo judicial pudesse avançar, após o promotoria da Audiência Nacional(ANE) abrir uma investigação preliminar contra Rubiales por "suposto crime de assédio sexual".

A partir de agora a promotoria da ANE apresentará formalmente a sua denúncia contra o dirigente "o mais rapidamente possível", detalharam as fontes.