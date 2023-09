Governo chinês promove turismo na região duramente atingida de Xinjiang

"A cidade velha é o coração e a alma de Kashgar, com sua longa história, rica cultura e arquitetura única", diz um guia turístico uigur, que acompanha um grupo de visitantes, principalmente da etnia han, majoritária na China.

Os viajantes chineses lotam os bazares da antiga Kashgar, comem 'kebabs' de cordeiro e absorvem uma versão mercantilizada da cultura uigur - parte da política do governo para transformar a devastada região de Xinjiang em um paraíso turístico.

Este foi o destino do Grande Bazar de Kashgar, que já abrigou milhares de comerciantes de especiarias e tecidos e agora é uma pilha de escombros.

Esta celebração turística contrasta com as políticas das autoridades, como a proibição de usar véu islâmico ou barba longa, ou a demolição de grande parte da cidade velha de Kashgar.

"Muitos turistas gostam tanto que voltam, abrem negócios (...) e vivem aqui com outras minorias étnicas, como uma grande família", diz o guia uigur.

Depois de anos de ataque a suas tradições, o governo chinês destina agora grandes quantias de dinheiro para promover uma versão mercantilizada da cultura uigur com o objetivo de atrair turistas.

Kashgar, que já foi um oásis na Rota da Seda, esteve há pouco tempo no centro de uma campanha antiterrorista contra a população uigur, em grande parte muçulmana, desta região do noroeste.

No mês passado, o presidente Xi Jinping pediu para "reforçar a propaganda positiva e demonstrar a nova atmosfera de abertura e confiança de Xinjiang".

O poder chinês vê o turismo como uma forma de desenvolver esta região rica em recursos, mas historicamente pobre. Essa estratégia ganhou força este ano com o fim da política restritiva anticovid.

Entre estes projetos estão acordos de mais de 1,7 bilhão de dólares (8,4 bilhão de reais)com marcas de hotéis ocidentais, como Hilton, Sheraton ou InterContinental, informou em junho o jornal do Partido Comunista, People's Daily.

O departamento regional de turismo planeja gastar cerca de 700 milhões de yuans (quase 100 milhões de dólares ou 496 milhões de reais) em 2023, mais que o dobro do que foi destinado em 2019.

O turismo também proporcionou uma oportunidade para Pequim responder às críticas de suas políticas em Xinjiang.

Pesquisadores, ativistas e uigures exilados denunciam anos de abusos sistemáticos, como detenções em massa, trabalho forçado, controle de natalidade forçado e doutrinação.

"As pessoas parecem oprimidas? A cidade parece uma prisão a céu aberto como dizem os Estados Unidos?", questionou uma jornalista pró-governo na rede social X (antigo Twitter) em julho, junto com imagens dela comendo e dançando com moradores locais em Kashgar.

O Ministério das Relações Exteriores da China disse à AFP que em Xinjiang "a vida das pessoas está melhorando continuamente, os espaços culturais estão prosperando e a religião é harmoniosa e acolhedora".

O desenvolvimento do turismo coincide com a flexibilização das medidas de segurança nas cidades, onde os uigures eram anteriormente sujeitos a inspeções contínuas. Agora, em Kashgar, a AFP viu apenas alguns policiais.

Mas fora do circuito turístico, em uma cidade majoritariamente uigur de Yengisar, uma placa em um cemitério islâmico proibia "atividades religiosas", como ajoelhar-se, prostrar-se ou recitar as escrituras.

Uma dezena de mesquitas perto de Kashgar estavam fechadas e abandonadas.

mjw/reb/je/ssy/kma/mar/aa