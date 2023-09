Forças lideradas por curdos anunciam fim de operações militares no leste da Síria

A violência começou quando as Forças Democráticas Sírias (FDS) lideradas pelos curdos detiveram, em 27 de agosto, o chefe árabe Ahmad al-Khabil, no comando do Conselho Militar de Deir Ezzor, um grupo armado árabe local afiliado às FDS.

As forças lideradas pelos curdos anunciaram nesta quarta-feira (6) o "fim das operações militares" no leste da Síria, depois de dias de confrontos com combatentes árabes que deixaram dezenas de mortos.

Uma declaração das FDS afirma que "a cidade foi completamente liberada de intrusos armados".

O controle da província é dividido entre as FDS, ao leste do rio Eufrates, e as forças do governo sírio apoiadas pelo Irã e por seus representantes, a oeste.

Os confrontos abalaram áreas controladas pelos curdos na província de Deir Ezzor, matando 90 pessoas, a maioria combatentes, mas também nove civis, segundo o Observatório Sírio para os Direitos Humanos (OSDH).

Deir Ezzor, uma região de maioria árabe rica em recursos e que faz fronteira com o Iraque, é cortada ao meio pelo rio Eufrates e é o lar de dezenas de comunidades tribais.

No domingo, autoridades americanas se reuniram com líderes das FDS e com líderes árabes tribais para tentar acalmar a situação nesta região produtora de petróleo, onde as tropas dos EUA estão estacionadas.

A guerra civil na Síria eclodiu em 2011 com a repressão do governo aos protestos pacíficos. O conflito custou a vida a mais de 500 mil pessoas e deslocou milhões.