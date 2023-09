Ex-presidente guatemalteco Pérez condenado a 8 anos de prisão por corrupção

O ex-presidente também terá que pagar uma multa de mais de US$ 3 milhões (R$ 14,9 milhões, na cotação atual).

A sentença no caso conhecido como "Cooptação do Estado", relacionado com o saque de fundos públicos, é a segunda imposta a Pérez em menos de um ano.

Pérez, um general reformado, já havia sido condenado a 16 anos de prisão inafiançáveis em 8 de dezembro passado por liderar uma rede milionária de fraude nas alfândegas.

A audiência ocorreu no Tribunal de Maior Risco B da capital guatemalteca. Após a sentença, o ex-presidente foi novamente enviado para a prisão.

"No caso de fraude, quero dizer que sou responsável por ter dado a ordem para que fosse permitida a construção" de um terminal em um porto no Pacífico, ao sul da capital, reconheceu.

"Se cometi uma omissão, erro ou crime, eu aceito porque dei instruções às pessoas respectivas (...), mas pelo caminho poderiam ter ocorrido uma série de omissões, ações que levaram à realização do crime de fraude", acrescentou.