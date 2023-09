EUA sentencia líder dos Proud Boys a 22 anos por invasão ao Capitólio

A sentença é a mais longa já imposta a um organizador dos atos. Desde a semana passada, a Justiça dos Estados Unidos vem determinando as penas de membros proeminentes dos Proud Boys, que haviam sido condenados em tribunal do júri em maio deste ano.

Apoiadores de Trump atacaram Congresso dos EUA

Em 6 de janeiro de 2021, apoiadores do ex-presidente Donald Trump invadiram o Capitólio, sede do Congresso Nacional dos Estados Unidos. Armados, eles buscavam anular a eleição do ano anterior, na qual Trump foi derrotado por Joe Biden. Cinco pessoas morreram no ataque.

Naquele dia, o Legislativo federal estadunidense se reunia para homologar o resultado da eleição. Após os invasores serem contidos pela polícia, a sessão foi retomada, e a contagem dos votos reconhecida pelo Congresso. Biden tomou posse em 20 de janeiro de 2021.

