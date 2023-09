EUA anuncia nova ajuda à Ucrânia, que lamenta 17 mortos em ataque russo

O ataque russo ocorreu em uma rua comercial de Kostantinovka, cidade de cerca de 70 mil habitantes localizada na região de Donetsk. "Explodiram tudo, as vitrines das lojas, tudo estava quebrado. Graças a Deus estamos vivos, mas as meninas que trabalhavam ali estão todas mortas", contou uma testemunha à AFP.

O secretário de Estado americano, Antony Blinken, anunciou, em Kiev, um novo pacote de US$ 1 bilhão (R$ 5 bilhões) à Ucrânia, para ajudar o país a enfrentar as forças russas, que causaram, nesta quarta-feira (6), 17 mortes em um bombardeio contra um mercado ucraniano.

"Podemos ver muito claramente os importantes progressos que estão sendo feitos atualmente na contraofensiva e são muito, muito encorajadores", acrescentou, em referência aos esforços das tropas ucranianas no leste e no sul para tentar recuperar os territórios invadidos por Moscou.

O ataque em Kostantinovka ocorreu no momento em que Blinken realiza uma visita surpresa ao país, a quarta desde o início da ofensiva russa, em fevereiro de 2022. "O presidente Biden me pediu para vir aqui reafirmar fortemente o nosso apoio e garantir que vamos maximizar os esforços que estamos fazendo", disse Blinken a Zelensky.

Paralelamente, o Pentágono informou que irá fornecer à Ucrânia munição de urânio empobrecido, destinada ao uso em tanques, que é capaz de perfurar veículos blindados, mas que também é polêmica, devido ao risco de toxicidade química que representa para os militares e a população civil. No total, Washington forneceu à Ucrânia mais de US$ 40 bilhões (aproximadamente R$ 200 bilhões) em ajuda desde o começo da invasão russa.

A Ucrânia lançou uma contraofensiva em junho contra as tropas russas, que ocupam quase 20% do território no sul e leste do país. Entretanto, o progresso tem sido lento e complicado, diante de um área fortemente minada e da resistência russa, mas Kiev está confiante em uma reviravolta após tomar a localidade de Robotyne no final de agosto, o que poderá abrir o caminho para o sul e para a península da Crimeia.