Espanha e Holanda precisam vencer nas Eliminatórias da Eurocopa 2024

Os 'Bleus' venceram todos os quatro jogos que disputaram e lideram o grupo B das eliminatórias do torneio que será disputado na Alemanha, de 14 de junho a 14 de julho do ano que vem.

Duas das potências do futebol europeu, Espanha e Holanda, têm a obrigação de somar o máximo de pontos nos próximos dois jogos das eliminatórias se quiserem manter as chances de disputar a Eurocopa de 2024.

Depois do fiasco no Catar (em que foi eliminada nos pênaltis pelo Marrocos nas oitavas de final) e da conquista da Liga das Nações, a nova 'Roja' de Luis de la Fuente precisa garantir os pontos em sua visita à Geórgia e contra Chipre, seu adversário da terça-feira da próxima semana, para evitar sustos.

No grupo A, a Espanha também vai lutar para não se complicar depois de perder fora de casa para a Escócia, seleção revelação desta chave e líder com 12 pontos em quatro jogos e que viajará para enfrentar o Chipre.

Qualquer resultado que não seja uma vitória em casa nesta quinta-feira contra a Grécia, que tem seis pontos em três jogos, vai piorar a situação dos holandeses, que chegaram às quartas de final da última Copa do Mundo no Catar, e aumentar a pressão sobre o técnico Ronald Koeman.

No mesmo grupo, a Holanda luta pela segunda vaga e está numa posição delicada, com uma vitória e uma derrota em dois jogos disputados.

No grupo C, a Inglaterra de Gareth Southgate, atual vice-campeã continental, tem tudo para marcar presença na Eurocopa depois de conquistar os 12 pontos possíveis, embora no sábado tenha um adversário de respeito, a Ucrânia, num jogo que será disputado na Polônia por causa do conflito naquele país.

A Ucrânia poderá ser um pesadelo para a Itália, atual campeã europeia, que já perdeu para a Inglaterra e terá de superar a saída do técnico Roberto Mancini, que se transferiu para a Arábia Saudita.

Antes de enfrentar os ucranianos na terça-feira, a Itália terá pela frente no sábado a Macedônia do Norte, seleção que tirou a 'Azzurra' da Copa do Mundo do Catar. Será também a estreia do técnico Luciano Spalletti no comando da equipe.