Escolha de candidato governista à Presidência se complica no México

A escolha do candidato da situação à Presidência do México se complicou, nesta quarta-feira (6), depois que um dos principais aspirantes questionou a validade do processo e exigiu sua repetição horas antes de o vencedor ser anunciado. O ex-chanceler Marcelo Ebrard denunciou "irregularidades" em uma consulta que vai definir o candidato da esquerda que, em sua avaliação, favorecem sua principal adversária, a ex-prefeita da Cidade do México, Chaudia Sheinbaum. "Se o processo não for repetido, se esta consulta não for bem feita, então não estamos cumprindo com os objetivos que nos propusemos", disse Ebrard em um discurso em meio a gritos de apoio de sua equipe de campanha e partidários.

Ebrard afirmou que há "inconsistências" em 14% dos formulários, assim como propaganda eleitoral em áreas onde os pesquisadores se preparavam para colher informação. Anteriormente, ele vinculou Sheinbaum ao uso de recursos públicos na campanha. Apesar disso, o processo de consulta avançava, segundo o presidente do partido Morena, Mario Delgado, que prevê anunciar o vencedor ainda esta tarde. A pesquisa consultou 12.000 pessoas. Se Sheinbaum vencer, duas mulheres vão disputar pela primeira vez a Presidência do México, depois de a senadora Xóchitl Gálvez ter sido escolhida, no domingo, a candidata de uma coalizão de partidos da oposição. Não há no horizonte um terceiro postulante. Sheinbaum, uma física de 61 anos, supera Ebrard nas intenções de voto, segundo duas pesquisas publicadas recentemente na imprensa mexicana. Segunda maior economia latino-americana, depois do Brasil, e principal parceiro dos Estados Unidos, o México está mergulhado em uma espiral de violência ligada a ações de cartéis do narcotráfico, às quais se soma uma longa lista de feminicídios. Os atritos entre Ebrard e Sheinbaum representam uma prova de unidade para o Morena, favorito às eleições de 2024, majoritário no Parlamento e governante em 23 dos 32 estados mexicanos.

Muito popular, o presidente Andrés Manuel López Obrador gabou-se na terça-feira de não ter "inclinado a balança" a favor de nenhum candidato. "Acabou o quem indica", disse, usando a expressão 'dedazo', que denota em espanhol a escolha do candidato por favoritismo pessoal do presidente em exercício. O candidato será definido pelas "pessoas consultadas", reforçou. Se não sair vencedor, Ebrard poderia deixar o Morena, segundo algumas versões. Brincando, a candidata Gálvez chegou a se oferecer para participar de sua campanha.

Se for confirmado, o duelo entre Sheinbaum e Gálvez promete ser um choque de origens, personalidades e estilos.