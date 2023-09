Comunicado do Business Wire :TVS Motor Company

Respaldada por um rico pedigree de corridas que abrange mais de quatro décadas, a TVS Motor Company revela a mais recente adição e um novo modelo de ponta à sua emblemática linha Apache: a TVS Apache RTR 310. Esta motocicleta esportiva básica e bem esperada está posicionada para redefinir o âmbito da emoção sobre duas rodas com sua impressionante mistura de potência, agilidade e estilo, estando preparada para cativar entusiastas de motocicletas e aficionados por adrenalina ao redor do mundo. Promete ser uma experiência incomparável de pilotagem, ao estabelecer novos padrões e oferecer uma porta de entrada para o mundo dos amantes do estilo livre.

A TVS Apache RTR 310 lidera em inovação desde seu design exclusivo, layout do motor, administração de calor e muitas tecnologias diferenciadas com foco na participação, segurança e conforto do piloto.

Ao falar na ocasião, o Sr. Sudarshan Venu, Diretor Geral da TVS Motor Company, disse,"A TVS Motor Company sempre transformou e redefiniu a tecnologia com a série TVS Apache à frente, onde demos vida a inovações tecnológicas, como modos de condução, embreagem deslizante, conectividade, suspensão totalmente ajustável e a plataforma Built to Order. O lançamento mundial de todas as novas TVS Apache RTR 310 marca uma importante ocasião para nós, pois esta motocicleta encapsula o legado de 18 anos de inovação e desempenho da Apache. Com a TVS Apache RTR 310, estamos levando nossa engenharia a um nível totalmente novo, ao oferecer aos entusiastas uma motocicleta não apenas potente, mas que também reúne diferentes tecnologias para proporcionar uma experiência de pilotagem única. Esta motocicleta está posicionada para ser o principal produto a muitos mercados mundiais, incluindo Índia, Europa, América Latina e Sudeste Asiático."

Ao discursar no lançamento, Vimal Sumbly, Diretor de Negócios Premium da TVS Motor Company, disse, "A TVS Apache RTR 310 é a primeira de uma nova geração de Apache que herda um pedigree de corrida de 40 anos baseado em nossa filosofia 'Track to Road' (da trilha à estrada). Esta máquina será o início de uma nova era de Motociclismo de Desempenho em Estilo Livre com uma essência central de emoção e diversão. Com muitas tecnologias definidoras, este modelo de ponta Apache, como qualquer outra Apache, irá liderar em tecnologia, ao definir novos padrões para a categoria. Seu design 'streetfighter' inspirado em ciborgue, torque em todas as faixas e agilidade adaptada à pista, eleva a diversão do motociclismo aos pilotos da nova era: Power to Play for the Freestyler (poder para desempenhar em estilo livre).

A série TVS Apache RTR já está estabelecida como uma força extraordinária no formato básico entre o segmento de estilo de vida premium. A série TVS Apache recentemente ultrapassou o marco de 5 milhões de vendas em todo o mundo, se tornando a marca de motocicletas premium de crescimento mais rápido no segmento."

Redefinindo a tecnologia:

-0- *T Primeiro SegmentoSegmento de Definição ? Controle de cruzeiro ? Câmbio rápido bidirecional ? Farol de LED dinâmico classe D ? Controle de estabilidade linear adaptado à corrida ? Lâmpada de freio dinâmica ? Subestrutura leve de alumínio ? 5 modos de condução, incluindo o novo modo Supermoto ? Sistema de monitoramento da pressão nos pneus ? Assentos com controle climático (aquecimento e refrigeração) ? Motor DOHC exclusivo com inclinação inversa ? Grupo TFT de 5" com controle GoPro, controle de música, assistente de voz, conectividade de dispositivo de capacete inteligente, telefonia e navegação ? Controle de estabilidade dinâmica adaptado para corrida com IMU 6D ABS em curva Controle de tração em curva Controle de cruzeiro em curva Controle para empinar Controle em função da inclinação Controle de elevação traseira *T