Comunicado do Business Wire :The Technology Innovation Institute

O Instituto de Inovação Tecnológica (TII) dos Emirados Árabes Unidos (EAU) está ampliando os limites da IA generativa mais uma vez com o lançamento do Falcon 180B, uma iteração avançada de seu principal modelo de linguagem grande (LLM). Esse lançamento inovador fortalece o domínio dos Emirados Árabes Unidos em IA, oferecendo o Falcon 180B como um modelo de acesso aberto para fins comerciais e de pesquisa.

Após o notável sucesso do Falcon 40B, um modelo de IA de código aberto que rapidamente subiu ao topo da tabela de classificação da Hugging Face para LLMs em maio de 2023, o TII, o pilar de pesquisa aplicada do Conselho de Pesquisa em Tecnologia Avançada de Abu Dhabi (ATRC), continua liderando o avanço na IA generativa. O Falcon 40B marcou uma das primeiras instâncias de modelos de código aberto tanto para pesquisadores quanto para usuários comerciais, sendo considerado um salto pioneiro no campo.

Sua Excelência Faisal Al Bannai, secretário-geral do Conselho de Pesquisa em Tecnologia Avançada, enfatizou o impacto positivo do Falcon no cenário da IA e disse: "Visualizamos um futuro em que o poder transformador da IA esteja ao alcance de todos. Estamos comprometidos em democratizar o acesso à IA avançada, pois nossa privacidade e o potencial impacto da IA na humanidade não devem ser controlados por alguns poucos. Embora possamos não ter todas as respostas, nossa determinação permanece inabalável: colaborar e contribuir para a comunidade de código aberto, garantindo que os benefícios da IA sejam compartilhados por todos."

Com impressionantes 180 bilhões de parâmetros e treinado em 3,5 trilhões de tokens, o Falcon 180B chega ao topo da tabela de classificação da Hugging Face para LLMs pré-treinados. Ele supera concorrentes notáveis como o LLaMA 2 da Meta em vários benchmarks, incluindo testes de raciocínio, codificação, proficiência e conhecimento.

Entre os melhores LLMs de código fechado, o Falcon 180B fica logo atrás do mais recente GPT 4 da OpenAI e está no mesmo nível de desempenho do PaLM 2 Large da Google, o modelo que alimenta o Bard - apesar de ter metade do tamanho do modelo. O framework de licenciamento do modelo é estabelecido na 'Licença Falcon 180B TII', com base no Apache 2.0.

O Dr. Ebtesam Almazrouei, diretor-executivo e pesquisador-chefe-interino da AI Cross-Center Unit da TII, disse: "O lançamento do Falcon 180B exemplifica nossa dedicação ao avanço das fronteiras da IA, e estamos entusiasmados em compartilhar seu potencial ilimitado com o mundo. O Falcon 180B anuncia uma nova era de IA generativa, em que o potencial do avanço científico é disponibilizado por meio de acesso aberto para alimentar as inovações de amanhã. À medida que nos aprofundamos nas fronteiras da ciência e da tecnologia, nossa visão vai muito além da inovação; trata-se de nutrir uma conexão profunda para enfrentar os desafios globais por meio de avanços colaborativos."

Com mais de 12 milhões de desenvolvedores adotando e implantando a primeira versão do Falcon, esta atualização significativa está pronta para se tornar o modelo principal em várias áreas, de chatbots à geração de código e muito mais.