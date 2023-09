Comunicado do Business Wire :International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies

A Federação Internacional das Sociedades da Cruz Vermelha e do Crescente Vermelho (IFRC), em colaboração com a empresa global de serviços profissionais Aon, com o Lloyd's Disaster Risk Facility e com o Centre for Disaster Protection, anunciou uma abordagem pioneira para a resposta a desastres. O mecanismo inovador de transferência de riscos garantirá a disponibilidade de apoio rápido e ágil quando ocorrer um desastre. Essa ferramenta fornece um apoio para o Fundo de Emergência de Resposta a Desastres da IFRC (DREF). Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20230906583225/pt/ Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine The International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies (IFRC) launches a groundbreaking financial mechanism to transform disaster response. (Photo: Business Wire)

Financiamento de emergência sempre disponível quando necessário O DREF provou ser a forma mais simples, rápido, transparente e localizado para as Sociedades Nacionais membros da IFRC acessarem a financiamento de emergência internacional confiável e de curto prazo para ação comunitária em todos os tipos de catástrofes, quando as necessidades ultrapassam os recursos disponíveis a nível nacional. O novo apoio de seguros será uma válvula de segurança crítica para o trabalho de salvamento de vidas do DREF, garantindo que o DREF possa continuar a satisfazer as necessidades de hoje, ao mesmo tempo que se mantém preparado para as crises de amanhã. A ambição da IFRC é aumentar o fundo a cada ano para atingir 100 milhões de francos suíços em 20251. Atualmente, há um aumento alarmante de emergências de pequena e média escala, e o financiamento pode nem sempre estar disponível quando necessário. A nova ferramenta de seguro fornece ao DREF um financiamento de contingência de até 20 milhões de francos suíços. Basicamente, quando o financiamento alocado do DREF para riscos naturais atingir 33 milhões de francos suíços, o resseguro é acionado para repor as reservas do DREF. Ao transferir o risco das combalidas contas públicas para o setor privado, o DREF agora pode responder de forma mais flexível e eficaz, com o potencial de alcançar um adicional de 6 milhões de pessoas vulneráveis a cada ano. O resseguro atua como uma rede de segurança para o DREF, garantindo que fundos extras estejam disponíveis e prontos para fornecer ajuda às comunidades vulneráveis, mesmo durante períodos de aumento da demanda. Parcerias pioneiras A Aon e o Lloyd's Disaster Risk Facility desenvolveram em conjunto o mecanismo de seguro e conceberam uma estrutura única com base nos 40 anos de experiência do DREF no apoio às Sociedades Nacionais membros da IFRC no mundo inteiro. É importante ressaltar que isto foi alcançado sem forçar quaisquer alterações no atual processo operacional do DREF.

O seguro da DREF é apoiado por doadores internacionais, incluindo: o Escritório de Relações Exteriores, Commonwealth e Desenvolvimento (FCDO) do Reino Unido; a Cruz Vermelha Britânica e a Cruz Vermelha Dinamarquesa; e o setor privado. O seguro do DREF também é cofinanciado pelo InsuResilience Solutions Fund (ISF) para apoiar o financiamento de prêmios de seguro e o desenvolvimento de produtos. O escritório de advocacia global Reed Smith prestou consultoria jurídica à IFRC, com o apoio do escritório de advocacia suíço Lenz & Staehelin e do escritório de advocacia especializado em offshore Ogier. A parceria resultou em um produto de resseguro completamente novo, mas replicável e escalável, que: -- É feito sob medida para o DREF e modelado com base em seu desempenho histórico real

-- Utiliza dados publicados publicamente, apoiando a transparência e a responsabilidade da abordagem -- É, pela primeira vez, um modelo de resseguro baseado em indenização que foi desenvolvido em um contexto de Financiamento de Risco de Desastres Humanitários -- Foi concebido para fazer uso de mercados comerciais de resseguro contra catástrofes bem estabelecidos, reduzindo o custo e melhorando a escalabilidade (permitindo que seja usado em outros contextos humanitários)