Comunicado do Business Wire :Foundever

A Foundever?,líder mundial no mercado de customer experience (CX), anunciou hoje o ingresso em seu time do especialista em tecnologias e empreendedor, Guillaume Laporte, como Diretor de IA. Guillaume será responsável por definir a estratégia de IA do grupo e liderar equipes multifuncionais, a fim de garantir o total alinhamento com a missão geral da empresa. O executivo irá trabalhar na identificação das metas de IA da organização, no plano de desenvolvimento para alcançá-las e na melhor forma de alocar recursos para a implementação de iniciativas de IA. Guillaume também será responsável pelo relacionamento com os principais stakeholders, incluindo clientes, liderança, acionistas e muito mais.

"Estamos animados em contar com o Guillaume na nossa equipe executiva global, que será responsável por usar seu amplo conhecimento de IA para impulsionar a inovação em linha com os avanços tecnológicos", disse Laurent Uberti, Presidente, Diretor Executivo e Cofundador da Foundever. "Guillaume traz a experiência e o conjunto de competências que precisamos para acelerar o crescimento tecnológico de nossa organização, ao apoiar nossa missão de tornar as coisas mais simples e oferecer as melhores experiências em nome de nossos clientes, em todo o mundo. Ter Guillaume neste novo cargo permite que a Foundever desenvolva e implemente com sucesso projetos de IA, identifique e mitigue riscos, bem como garanta que a IA seja utilizada de modo responsável e ético, o que é sempre uma prioridade máxima."

Atualmente com base em Barcelona e natural da Suíça, Guillaume traz para a Foundever uma extensa experiência e conhecimento digital. Em 2016, ele co-fundou e liderou a Mindsay, uma solução conversacional de IA utilizada para automatizar processos de atendimento ao cliente. Em 2022, a Mindsay foi adquirida pela Laiye, uma plataforma impulsionada por IA que cria uma força de trabalho digital destinada a complementar a força de trabalho humana, a fim de dar às empresas uma vantagem competitiva. Após a aquisição, Guillaume atuou como Diretor Geral da Chatbot International em Laiye, onde continuou desenvolvendo seu conjunto de habilidades de escalonamento de SaaS em IA.