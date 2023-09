Comunicado do Business Wire :Eaton

A empresa de gestão inteligente de energia Eaton anunciou hoje que sua divisão Power Connections agora oferece terminais de bateria estampados para veículos de passageiros elétricos e de combustão interna e veículos comerciais dentro e fora de estrada. Os terminais de bateria estampados da Eaton proporcionam diversos benefícios, incluindo maior desempenho de ciclo de energia em comparação a terminais fundidos ou forjados e redução de peso que varia dependendo da aplicação. Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20230906076819/pt/ Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Eaton's stamped battery terminals surpass industry standards and can be uniquely customized to customer specifications. (Photo: Business Wire)

"Cada um de nossos terminais de bateria excede os padrões industriais e pode ser personalizado exclusivamente segundo as especificações do cliente", disse John Romain, Diretor de Gestão de Produtos Power Connections no Mobility Group da Eaton. "Nossas tecnologias Power Connections aproveitam décadas de experiência no projeto de componentes elétricos inovadores para o setor de mobilidade." Os terminais de bateria estampados são personalizáveis e compatíveis com configurações de terminais de bateria SAE, DIN, IEC e JIS. Além disto, as ferramentas da Eaton têm flexibilidade para se adaptar às novas necessidades de roteamento dos clientes. "Também empregamos análise de elementos finitos, que prevê o comportamento físico do mundo real testando modelos de cames, para garantir que nossos produtos atendam aos padrões de qualidade que nossos clientes esperam", disse Romain. "Nossos terminais de bateria estampados também são ideais para aplicações em veículos comerciais que usam cabos de grande bitola, pois é necessária mais força para soltar o terminal de seu polo do que os terminais tradicionais fundidos sob pressão ou forjados." Divisão Power Connections amplia oportunidades de mercado A Eaton criou sua divisão Power Connections após a aquisição em 2022 da Royal Power Solutions, líder mundial no desenvolvimento e produção de componentes cruciais de distribuição de energia e sinal de alta precisão. A Eaton oferece diversos componentes elétricos líderes do setor, incluindo baterias estampadas e terminais de olhal para veículos elétricos (EV) e com motor de combustão interna. Também desenvolveu tecnologias que agregam um valor diferenciado no mercado de EV, incluindo seus recentemente lançados terminais de caixa de bloqueio de alta potência (HPLB). Saiba mais sobre os terminais de bateria estampados da Eaton.

A Eaton é uma empresa inteligente de gestão de energia dedicada a melhorar a qualidade de vida e proteger o meio ambiente para pessoas em todos os lugares. Somos orientados pelo nosso compromisso a fazer negócios corretamente, operar de modo sustentável e ajudar nossos clientes a administrar a energia, hoje e no futuro. Ao capitalizar as tendências mundiais de crescimento da eletrificação e digitalização, estamos acelerando a transição do planeta para as energias renováveis, ajudando a resolver os desafios de gestão de energia mais urgentes do mundo e fazer o que é melhor para nossas partes interessadas e toda a sociedade. Fundada em 1911, a Eaton está comemorando seu 100º aniversário de cotação na Bolsa de Valores de Nova York. Relatamos receitas de US$ 20,8 bilhões em 2022 e atendemos clientes em mais de 170 países. Para mais informação, acesse www.eaton.com. Siga-nos no Twitter e LinkedIn. O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

