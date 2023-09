Comunicado do Business Wire :Boston Metal

Boston Metal, empresa internacional de soluções de tecnologia de metais, anunciou hoje o encerramento de sua arrecadação de fundos de série C, elevando o total da série a US$ 262 milhões. Os novos investidores incluem a Aramco Ventures, o braço de risco corporativo da Aramco; administradora de investimentos globais M&G Investments; empresa de investimento em recursos naturais Goehring & Rozencwajg; e a empresa de gestão de investimentos Baillie Gifford. O investidor atual Breakthrough Energy Ventures também se uniu à rodada, e diversos outros fizeram investimentos adicionais na Série C, incluindo o Fundo de Inovação Climática da Microsoft, BHP Ventures e Prelude Ventures. Aproveitando o impulso do financiamento inicial de série C anunciado no início deste ano, que deu as boas-vindas à ArcelorMittal S.A., ao Fundo de Inovação Climática da Microsoft, à SiteGround Capital e à IFC, o braço do setor privado do Banco Mundial, como investidores, a Boston Metal irá acelerar a implantação de seu negócio de metais de alto valor, aumentar sua equipe a nível mundial e demonstrar comercialmente sua plataforma de Eletrólise de Óxido Fundido (MOE) para produção descarbonizada de aço. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine "A Boston Metal fez um progresso notável no amadurecimento de sua tecnologia MOE e modelo de negócios, que tem o potencial de descarbonizar a produção de aço em escala, ao mesmo tempo em que agrega valor significativo e benefícios de sustentabilidade ao setor de metais", disse Carmichael Roberts da Breakthrough Energy Ventures. "Estamos orgulhosos de continuar nosso investimento na empresa, pois é um exemplo da tecnologia de alto impacto que buscamos para apoiar a solução dos problemas climáticos mais prementes do mundo."

"Este investimento na Boston Metal irá ajudar a promover a inovação e a cooperação necessárias para enfrentar os desafios climáticos. As soluções ecológicas de aço, como a da Boston Metal, têm o potencial de enfrentar emissões em um dos setores mais difíceis de reduzir, sendo que acreditamos que a empresa tem a liderança, a tecnologia e a estratégia necessárias para aproveitar esta oportunidade", disse Jim Sledzik, diretor geral da Aramco Ventures na América do Norte. "A Boston Metal está trabalhando para descarbonizar as indústrias siderúrgicas e metalúrgicas", disse Thierry Masson, chefe de Catalyst na M&G Investments para as Américas. "A tecnologia MOE da Boston Metal aliada a uma equipe de liderança experiente oferece uma grande oportunidade para reduzir emissões em setores de difícil redução ao redor do mundo. Este é um bom exemplo de uma empresa de tecnologia climática que tem potencial de contribuir, a fim de que que vivamos em um mundo mais sustentável." Os setores metalúrgico e mineiro estão sob pressão significativa para mudarem a métodos de produção mais sustentáveis, aumentando simultaneamente a eficiência e a rentabilidade. A Boston Metal está desenvolvendo uma plataforma tecnológica escalável que utiliza eletricidade para produzir diversos metais e ligas a partir de uma ampla variedade de matérias-primas. O processo de eletrólise de óxido fundido da empresa é mais simples, mais eficiente em termos energéticos e tem menor impacto ambiental do que os métodos tradicionais. Com seu negócio de metais de alto valor, a Boston Metal está capacitando as empresas mineiras para criar novos fluxos de receitas mediante implementação de MOE e extrair metais de alto valor a partir de materiais complexos e de baixa concentração que são atualmente considerados resíduos. A tecnologia da empresa para aço com baixas emissões de carbono utiliza o processo MOE e eletricidade renovável para eliminar emissões de carbono dos Escopos 1 e 2 da produção de aço, que hoje é responsável por cerca de 10% das emissões mundiais de CO2. Embora muitas soluções ecológicas de aço dependam de minérios de ferro escassos de alto teor, a tecnologia MOE pode produzir aço líquido de alta qualidade a partir dos minérios de ferro de médio e baixo teor mais abundantes. "O sucesso da Boston Metal em arrecadar capital de diversas fontes, abrangendo capital privado, capital de risco, investidores institucionais e investidores estratégicos demonstra forte confiança na capacidade da Boston Metal de transformar a produção de aço e metais para um futuro sustentável", disse Tadeu Carneiro, presidente e diretor executivo da Boston Metal Metal. "Nosso negócio de metais de alto valor está próximo da comercialização em nossa subsidiária no Brasil, com nossas instalações de fabricação inauguradas neste outono, sendo que continuamos fazendo progressos significativos na expansão da MOE para produção ecológica de aço em nossa planta piloto fora de Boston." A Boston Metal está no caminho certo de enviar seus primeiros metais de alto valor em 2024 e espera trazer a MOE ao mercado siderúrgico até 2026, ajudando o setor a cumprir os compromissos de zero emissão líquida até 2050. Sobre a Boston Metal

A Boston Metal está comercializando a Eletrólise de Óxido Fundido (MOE), uma plataforma de tecnologia de metais de tonelagem impulsionada por eletricidade, para descarbonizar a produção de aço e transformar o modo como os metais são feitos. A MOE oferece à indústria metalúrgica uma solução escalonável, econômica e ecológica para produzir aço e metais de alto valor a partir de diversas matérias-primas e graus de minério de ferro. Respaldada por investidores visionários e liderada por uma equipe de classe mundial, a Boston Metal tem sede em Woburn, Massachusetts e possui uma subsidiária de propriedade integral no Brasil. Saiba mais em www.bostonmetal.com. O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

