Comunicado do Business Wire :AVEVA

AVEVA, líder mundial em software industrial, que impulsiona a transformação digital e a sustentabilidade, anunciou hoje a inauguração em Pequim de seu mais recente Centro de Experiência do Cliente (CEC). O Centro demonstra o compromisso contínuo da AVEVA com a continuidade do investimento e o crescimento na China, sendo o quinto centro tecnológico do grupo a nível internacional. Na cerimônia de inauguração, a equipe deu as boas-vindas aos líderes do setor e aos representantes dos meios de comunicação social. O Diretor Executivo da AVEVA, Caspar Herzberg, e o diretor de pessoal, Caoimhe Keogan, compareceram ao lado do Vice-Presidente Sênior da Liderança Regional e Chefe na APAC, Emon Zaman, e do Vice-Presidente Local e Diretor Geral na China, Jingyi Cui, para receber os convidados e compartilhar a estratégia e ambições de crescimento da empresa para a China. Caspar Herzberg, Diretor Executivo da AVEVA, disse:"A inauguração de hoje do nosso Centro de Experiência do Cliente de última geração aqui em Pequim é uma comprovação do compromisso da AVEVA com nossos clientes e parceiros na China e de nosso investimento contínuo em inovação e crescimento na segunda maior economia do mundo.

"Nossos CECs em todo o mundo são um colar de pérolas que permite que nossos clientes experimentem e explorem nossas soluções por si mesmos. Eles podem experimentar o poder dos ecossistemas conectados em diversos setores, além de explorar como a inteligência artificial (IA) industrial de ponta e os gêmeos digitais podem ser utilizados em suas próprias empresas. Jingyi Cui, Vice-Presidente e Diretor Geral da AVEVA na Chinaacrescentou:"Estou honrado em receber nossos clientes e mídia na inauguração de hoje. Este novo CEC é um marco significativo nos 27 anos de história da AVEVA na China, que refletem tanto nossa inovação tecnológica em software industrial quanto a cooperação com os clientes em suas transformações digitais." Demonstrando o poder transformador dos ecossistemas industriais para impulsionar a inovação e tornar realidade a economia industrial conectada, o CEC da China exibe a plataforma industrial e as aplicações da AVEVA. Inclui uma série de demonstrações interativas que mostram as capacidades de software da empresa em transformação digital, IA para indústrias, visualização de dados e realidade virtual, ao dar suporte a arquiteturas de nuvem híbrida. O CEC também apresenta diversas soluções específicas do setor, incluindo simulação dinâmica de processos com AVEVA Extended Reality Solution, AVEVA E3D Design, AVEVA Enterprise Resource Management, AVEVA Asset Information Management, AVEVA PI System, AVEVA Predictive Analytics, AVEVA APC e AVEVA Process Optimization. Cada exemplo destaca como a plataforma e os aplicativos híbridos da AVEVA permitem que os clientes industriais otimizem todo o ciclo de vida dos ativos e acelerem resultados sustentáveis. Com mais de 16% da receita investida em P&D, a AVEVA possui 10 centros de P&D dedicados em todo o mundo e cinco CECs, com CECs líderes também localizados em Londres, Reino Unido, e San Leandro, Lake Forest e Houston, nos EUA. A AVEVA China irá usar o CEC para demonstrar novas capacidades aos clientes, parceiros, mídia, academias, instituições de pesquisa, governos e outros serviços públicos, para demonstrar o valor potencial bem como coletar e sintetizar a resposta dos clientes para otimizar o desenvolvimento e priorizar o investimento em novas capacidades. A nível mundial, a indústria vem passando por uma rápida transformação, desde a cadeia de fornecimento e pressões geopolíticas até a descarbonização e transição geracional, uma vez que mais nativos digitais se unem à força de trabalho industrial. As soluções da AVEVA capacitam as equipes com informações confiáveis e percepções necessárias para despertar sua engenhosidade. Na China, esta abordagem está possibilitando que as empresas impulsionem o crescimento, ao mesmo tempo que se alinham com a política de "duplo carbono" da China, a fim de reduzirem o pico das emissões de dióxido de carbono até 2030 e obterem a neutralidade em carbono antes de 2060.

